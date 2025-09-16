Más Información

Sheinbaum hace historia como la primera mujer en dar el Grito de Independencia; lanza 22 arengas ante un Zócalo repleto

AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Hernán Bermúdez, bajo la lupa de EU por huachicol

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Células del Cártel Jalisco ayudaron a Hernán Bermúdez en Sudamérica

Salinas da su propio Grito de Independencia, con estandarte incluido: "vida, propiedad y libertad”

Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Morena, con poca productividad en la 66 Legislatura

Acuden al Zócalo 280 mil personas a celebrar el primer grito de Sheinbaum, reporta la Secretaría de Gobierno de CDMX

EU exige a México acciones más agresivas contra cárteles de la droga en 2026

Atlanta. La Corte Suprema de rechazó considerar la apelación de la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, sobre su destitución del caso de interferencia electoral contra y otros.

Citando una "apariencia de impropiedad" creada por una relación romántica que Willis tuvo con el fiscal especial Nathan Wade, a quien había contratado para liderar el caso, el Tribunal de Apelaciones de Georgia dictaminó en diciembre que Willis y su oficina no podían continuar con el caso.

En enero, Willis solicitó a la que revisara ese fallo, y el tribunal el martes se negó en una decisión de 4-3 a retomar el caso. Un juez no participó y otro juez fue descalificado.

Eso significa que será responsabilidad del Consejo de Fiscales de Georgia encontrar otro fiscal para hacerse cargo del expediente. Esa persona podría continuar en la línea que Willis ha tomado, decidir proceder con solo algunos cargos o por completo. Podría ser difícil encontrar un fiscal dispuesto a asumir el caso, dada su naturaleza compleja y los recursos requeridos.

Incluso si un nuevo fiscal quiere continuar en el camino trazado por Willis, parece poco probable que Trump pueda ser procesado ahora que es el presidente. Pero hay otros 14 acusados que aún enfrentan cargos en el caso.

El presidente Donald Trump. Foto: EFE
El presidente Donald Trump. Foto: EFE

Trump, acusado de interferencia electoral

Un jurado especial en acusó a Trump y a otros 18 en agosto de 2023, utilizando la ley estatal contra el para acusarlos de participar en un esquema para intentar ilegalmente revertir la estrecha derrota de Trump en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata en Georgia.

El supuesto esquema incluía la llamada de Trump al secretario de Gobierno de Georgia, Brad Raffensperger, instándolo a encontrar suficientes votos para hacer como que Trump le ganó a Biden. Cuatro personas se han declarado culpables.

El caso de Georgia fue uno de los cuatro casos penales presentados en 2023 contra Trump. El fiscal especial del Departamento de Justicia, abandonó dos procesamientos federales después de que Trump ganara las elecciones de noviembre. En su caso de dinero por silencio en Nueva York, Trump fue condenado por 34 cargos, pero recibió una sentencia sin castigo.

Willis había pedido al alto tribunal de Georgia que considerara si el tribunal inferior se equivocó al descalificarla "basándose únicamente en una apariencia de impropiedad y sin encontrar un verdadero o una verdadera conducta inapropiada". También pidió al tribunal evaluar si el Tribunal de Apelaciones se equivocó "al sustituir la discreción del tribunal de primera instancia por la suya propia" en este caso.

"Ningún tribunal de Georgia ha descalificado jamás a un fiscal de distrito por la mera apariencia de impropiedad sin la existencia de un conflicto de intereses real", dice el escrito de Willis. "Y ningún tribunal de Georgia ha revertido jamás una orden de un tribunal de primera instancia que se niega a descalificar a un fiscal basándose únicamente en una apariencia de impropiedad".

Los abogados de Trump habían argumentado en un escrito judicial que el tribunal de apelaciones inferior acertó y que la "descalificación de Willis es obligatoria porque es el único remedio que podría purgar la mancha de impropiedad".

