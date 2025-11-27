Miami. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residente, o 'green cards', de "todos" los migrantes que provengan de "países de preocupación" tras el tiroteo que dejó a dos agentes de la Guardia Nacional heridos en Washington D.C.

En un comunicado difundido en X, Joseph Edlow, director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), dijo que por órdenes del presidente Donald Trump, “he ordenado una revisión exhaustiva y rigurosa de todas las tarjetas de residencia de todos los extranjeros procedentes de todos los países que son motivo de preocupación”.

“La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial, y el pueblo estadounidense no asumirá el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento del gobierno anterior. La seguridad estadounidense no es negociable”, añadió.

At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025

La orden de USCIS, que no precisa las naciones de "preocupación", ocurre tras revelarse que un afgano de 29 años, Rahmanullah Lakanwal, fue el presunto atacante cerca de la Casa Blanca de dos agentes de la Guardia Nacional, quienes permanecen en estado crítico.

La misma dependencia había anunciado la suspensión de las solicitudes de inmigración de afganos el miércoles, minutos después de un mensaje a la nación de Trump, quien culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), por el ingreso de Lakanwal y el subsecuente ataque.

Aunque las autoridades no detallaron los países afectados, Trump prohibió en junio la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 12 naciones para proteger la "seguridad nacional": Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

También restringió el ingreso desde otros siente países: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

En su mensaje a la nación del miércoles, Trump calificó el tiroteo como "un acto de odio" y prometió endurecer las medidas migratorias contra los afganos, además de llamar al sospechoso "un animal".

Las autoridades identificaron la mañana de este jueves a los agentes heridos como Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, además de revelar que el presunto atacante vivía con su esposa y sus cinco hijos en el estado de Washington, desde donde se desplazó en su vehículo hasta la capital nacional.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y se trasladó a Estados Unidos en 2021 con programa 'Operation Allies Welcome', destinado a apoyar a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense del país.

Sin embargo, autoridades dijeron a medios que Lakanwal pidió asilo en 2024 y le fue concedida en abril de este año, bajo la administración Trump.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm