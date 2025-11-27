Más Información

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Prohíben acceso de prensa al Senado tras presunta renuncia del fiscal Gertz; bloquean accesos al recinto

Sheinbaum: Reunión con Adán Augusto López fue para revisar la agenda del Congreso; hablé con Monreal por teléfono

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Mundial 2026: Gobierno federal afina esquema de seguridad, dice Gabriela Cuevas; México “jugará en equipo” con FIFA y estados sede

Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevos rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Metro CDMX: usuarios reportan retrasos y saturación de andenes en cinco estaciones

VIDEO: Así es “La Esquina del Diablo”, el terror de automovilistas y bikers en Álvaro Obregón

Caracas.- El presidente de , Nicolás Maduro, ordenó a los miembros de la Aviación estar "alertas, listos y dispuestos" para defender al país de cualquier "agresión" en su contra

Lo anterior, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo cerca de esta nación, visto por Caracas como una "amenaza".

El mandatario venezolano se declaró confiado en la victoria en caso de que su país se declare como "república en armas".

