Caracas.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los miembros de la Aviación estar "alertas, listos y dispuestos" para defender al país de cualquier "agresión" en su contra

Lo anterior, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo cerca de esta nación, visto por Caracas como una "amenaza".

El mandatario venezolano se declaró confiado en la victoria en caso de que su país se declare como "república en armas".

mcc