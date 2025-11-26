Más Información

El (IMCO) aseguró que hay 29 millones de mujeres fuera del por tres principales causas.

De acuerdo con su estudio “Estados #ConLupaDeGénero 2025”, la organización destaca estos tres principales obstáculos:

  • Nivel educativo, porque entre menor nivel escolar más baja su participación en el mercado laboral y viceversa, por ello más de la mitad de las mujeres en la Ciudad de México, Baja California Sur y Sinaloa cuentan con al menos el bachillerato, mientras que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas solo el 30%.
  • La labor de cuidadoras de las mujeres limita a las mujeres, porque en promedio nacional dedican casi 60% más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, mientras que en Ciudad de México ese porcentaje baja a 48%.
  • La inseguridad provoca que se reduzcan las oportunidades económicas de las mujeres. Más de un tercio de las mujeres en Colima y en el Estado de México dijo que dejó de usar transporte público por temor a un delito, al limitarse su movilidad y acceso al mercado laboral.

Explicó que “ninguna entidad tiene condiciones óptimas para las mujeres a lo largo de su trayectoria profesional. Los estados que facilitan el acceso al empleo no necesariamente garantizan condiciones para permanecer o generar un entorno para impulsar la autonomía económica”.

ARCHIVO. EFE
ARCHIVO. EFE

De igual forma, precisó que las mujeres que entran a trabajar no necesariamente permanecen laborando por tres situaciones: la informalidad deteriora la calidad del empleo; persisten las brechas salariales porque las mujeres ganan 13% menos que los hombres.

Además de que la falta de servicios para cuidar niños y adultos mayores reduce la permanencia laboral, porque solamente 38% de los niños de 0 a 5 años asiste a un centro de atención.

El alertó que 10 millones de mujeres no cuentan con autonomía económica porque no tienen ingresos propios, pocas son dueñas de una propiedad y aunque pueden ser emprendedoras no lo hacen en la formalidad.

Por todo lo anterior, planteó ampliar los servicios educativos y de cuidado infantil como son las estancias infantiles y extender las jornadas escolares; dar permisos de paternidad más allá de cinco días y tener progras para formalizar los negocios que estén en manos de mujeres.

