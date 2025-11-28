Airbus instó a "detener inmediatamente los vuelos" de 6 mil de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares, afirmó un portavoz de la compañía.

La medida se toma tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo", explicó el fabricante europeo a sus clientes.

mcc