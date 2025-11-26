Más Información

El primer ministro canadiense, , anunció este miércoles medidas para ayudar a los sectores siderúrgico y maderero, dos de los más afectados por los , lo que los analistas interpretan como una señal de que Ottawa no espera llegar a un acuerdo comercial con Washington en el corto plazo.

Carney dijo en un anuncio realizado en que Canadá limitará las importaciones de acero para impulsar la demanda de la siderurgia nacional.

Para los países que no tienen acuerdos de libre comercio con Canadá, las cuotas serán rebajadas al 20% con respecto a las de 2024, mientras para aquellos con acuerdos, excepto México, la cifra será del 75%.

Canadá mantiene un arancel del 25% al acero importado de EU en respuesta al gravamen del 50% que Washington aplica a los productos canadienses.

En los últimos meses, el gobierno canadiense se había concentrado en negociar con EU una reducción de los aranceles al sector del acero.

Mark Carney y Donald Trump el 06/05/25 en Washington durante su primera reunión en la Casa Blanca. Foto: AP
Mark Carney y Donald Trump el 06/05/25 en Washington durante su primera reunión en la Casa Blanca. Foto: AP

Pero Trump suspendió las negociaciones a finales de octubre en represalia por la emisión en las televisiones estadounidenses de un anuncio canadiense contra los aranceles que utilizó un discurso del expresidente Ronald Reagan.

Ottawa también proporcionará al sector maderero, que se enfrenta a unos aranceles combinados de hasta 45%, 500 millones de dólares canadienses en préstamos (unos 356 millones de dólares estadounidenses), para ayudar a las empresas.

Además, Ottawa subvencionará el transporte de acero y madera por vía férrea en el país para abaratar su coste.

Los analistas dijeron que el anuncio de ayudas a los dos sectores señala que el Gobierno canadiense no anticipa llegar a un acuerdo comercial con EU en el corto plazo tras la ruptura de las negociaciones por parte de Washington.

Carney tiene previsto viajar el 5 de diciembre a Washington para asistir al sorteo de la Fifa para el con el propósito de encontrarse con Trump e intentar convencerle del reinicio de las negociaciones.

