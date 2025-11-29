Aunque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador los robos al autotransporte en las carreteras del país se incrementaron con respecto a su antecesor, Enrique Peña Nieto, al pasar de un promedio diario de 21 a 26 asaltos por día, en esta administración se observa un promedio de 14 asaltos diarios.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mientras que en el gobierno del tabasqueño se registraban, en promedio, 9 mil 324 asaltos al año a conductores del autotransporte, con Enrique Peña Nieto se presentaban 7 mil 514 anualmente.

Tan sólo de enero a octubre de 2025 se han cometido 5 mil 204 robos a autotransportistas, 4 mil 262 de ellos realizados con violencia. Y según las proyecciones, se prevé que al cierre de este año este delito llegue a 6 mil 244.

Gráficas: Elaboración propia

Datos de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) señalan que en lo que va de este año, 15 conductores de camiones de carga agremiados a esta organización fueron asesinados al momento del robo, en tanto que en 2024 se registraron 50.

Marisol Ochoa Elizondo, coordinadora del Doctorado en Historia y académica del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, destaca que más de 80% de los atracos cometidos contra autotransportistas son con violencia.

“Esto nos habla mucho de una suerte de falta de atención prioritaria de lo que representa este fenómeno. Las zonas están delimitadas, los modus operandi están delimitados, los horarios y los días de los robos también están sumamente identificados. Entonces, lo que ha hecho falta es actuar”, dice.

El vicepresidente para la zona noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Israel Delgado, explica que el valor de la carga que lleva un camión se ubica en un rango promedio de 50 mil a 100 mil dólares. Es decir, entre 900 mil y un millón 800 mil pesos.

Agrega que si se trata de productos o dispositivos electrónicos, el monto puede rebasar los 150 mil dólares o alrededor de 2 millones 750 mil pesos.

Sin embargo, si los delincuentes se roban también el tractocamión se deben agregar hasta 5 millones de pesos a las pérdidas.

David Saucedo, especialista en seguridad, precisa que la red nacional de carreteras es vigilada por apenas 20 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) que resultan insuficientes para los más de 916 mil kilómetros de carreteras.

“Existen más elementos que están custodiando la frontera norte, la frontera sur, a petición de Washington, que custodiando la seguridad interior. Obviamente a los norteamericanos no les interesa gran cosa lo que ocurre en las carreteras del país, pero para nosotros es un asunto que nos está asfixiando”, menciona.

Asegura que el aumento de los asaltos y robos en carretera tiene que ver con las actuales guerras de cárteles en todo el país. “Esto les requiere pagar armas, sicarios, gastos operativos. Para aumentar sus ingresos rápidamente, lo que hacen es ampliar el abanico de portafolio criminal”, menciona.

Recuerda que hace 30 años, cárteles como el De Sinaloa y el Del Golfo veían el robo y este tipo de delitos con desprecio.

Eran actividades menores a las que se dedicaban bandas locales.

“Hace unos 10 años, los hijos de los grandes capos empezaron por ambición y para diferenciarse de sus padres a entrar al secuestro, al robo, al tráfico de personas y la extorsión”, puntualiza Saucedo.

Señala que el crimen organizado, como los cárteles La Familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación y el De Sinaloa están corporativizando los robos de camiones de carga.

Un reciente reporte de una empresa proveedora de gestión de riesgos logísticos multimodales destaca que durante el segundo trimestre de 2025, 82% de los robos a transportistas presentaron algún tipo de violencia y al menos en ocho de cada 10 robos de carga se materializó algún tipo de conducta violenta.

Indica que los tres tipos de productos más robados durante el referido lapso fueron alimentos y bebidas, 33%; construcción e industrial, 10%, y misceláneos, 7%.

Al comparar los cambios porcentuales en la distribución de los robos por tipo de producto con relación al segundo trimestre de 2024, el informe señala que se detectó que los incrementos más significativos correspondieron a las categorías de alimentos y bebidas, metales y cuidado personal.

Resalta que la categoría de metales aumentó tres puntos porcentuales, siendo de los productos más robados acero, aluminio y cobre.

Leonardo Gómez, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), comenta que se ha procurado la prevención del robo al transporte de carga utilizando, por ejemplo, tecnología, pero no ha sido suficiente, al tiempo que subraya que los delitos de robo al autotransporte que mes con mes difunde el SESNSP no reflejan la realidad de lo que ocurre en las carreteras del país.

“Cada vez que le pregunto a los transportistas que nos dan servicio o a nuestros socios sobre el robo dicen que el índice sigue elevado y que lamentablemente se está volviendo más violento. Sin embargo, la estadística de la autoridad ahí está. No queremos decir que no es la correcta, lo que sí estamos pidiendo es que revisemos cómo se está catalogando cada tipo de incidencia, porque cuando hay una persona fallecida se tipifica como algo diferente al robo. A lo mejor eso está modificando la estadística”, expresa.

Dice que se cuenta con una incidencia de robos interna y no corresponde con la baja que refiere el gobierno federal.

Gabinete de seguridad: la disminución es de 54%

El gabinete de seguridad afirmó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado disminuir 54% el promedio diario de robo a transportista con violencia en los últimos siete años, lo que representa un avance para garantizar la seguridad en las carreteras de México.

Conformado por los titulares de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana y Marina, el gabinete aseguró que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 hubo un promedio diario de 30.3 robos a transportistas y para 2025, con corte al mes de octubre, se redujo más de la mitad con 14 casos diarios en promedio.

Esta cifra, agregó, refleja también los resultados arrojados en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que este delito pasó de 18.3 a 14.0.

Indicó que actualmente, la Guardia Nacional implementa la Estrategia Balam en carreteras nacionales y el operativo Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán.

El 22 de julio pasado, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó el plan Cero Robos, con el objetivo de reducir los asaltos en las carreteras del país.

Se detalló que el plan se aplica principalmente en tres vías que concentran 29% de los hurtos a transportistas a nivel nacional, con el despliegue de más de mil 180 integrantes de los cuerpos de seguridad.

“Es una estrategia especial para la carretera México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán”, dijo en esa ocasión la Titular del Ejecutivo federal.

El programa abarca cuatro áreas: cierre de accesos irregulares, arcos dinámicos, modernización de la infraestructura y paradores integrales.

El gabinete de seguridad señaló que en México se avanza para garantizar la seguridad en las carreteras. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL