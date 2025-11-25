Más Información

A unas horas de que se conoció que el amenazó con abrir contra el líder de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estévez, por encabezar el bloqueo en autopistas y vialidades en todo el país como medida para exigir seguridad, el organismo dijo que prefieren el paro a aparecer muertos. En un comunicado, afirmaron que en esta protesta participan más de un millón de afiliados.

Aseguraron que temen no llegar a sus hogares, porque “cada día, entre 35 y 40 transportistas somos víctimas de un delito. Si tenemos suerte, acabamos tirados en medio de la nada y si no, no volvemos nunca más a casa”, denunciaron.

Afirmaron que son víctimas de la violencia en carreteras, autopistas y en diversas partes del territorio nacional y “lo único que pedimos es: cero robos, cero extorsiones y cero muertes”.

Lamentan, expusieron, “que la protesta pacífica sea la única forma” de escuchar su reclamo, pero “sabemos que la única manera de que no nos roben, extorsionen, maten o desaparezcan en las carreteras es evitando tomar esos caminos. Preferimos parar un día o cinco, a nunca más volver a casa”.

Líderes de asociaciones de transportistas pidieron mejorar las condiciones de seguridad, por lo que convocaron a un paro en todo el país en el que además de bloquear vialidades dijeron que permitirían la libre circulación por las autopistas, al dar paso sin pago por las casetas.

