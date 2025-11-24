A unas horas de que se conoció que el gobierno federal amenazó con abrir carpetas de investigación contra el líder de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), David Estévez, por encabezar el bloqueo en autopistas y vialidades de todo el país, como medida para exigir seguridad, el organismo dijo que prefieren el paro a aparecer muertos.

En un breve comunicado afirmaron que en esta protesta o paro, de hoy 24 de noviembre, participan más de 1 millón de transportistas en todo el país.

Aseguraron que temen no llegar a sus hogares porque “cada día entre 35 y 40 transportistas somos víctimas de un delito, si tenemos suerte acabamos tirados en medio de la nada y si no, no volvemos nunca más a casa.”.

Afirmaron que son víctimas de la violencia en carreteras, autopistas y en diversas partes del territorio nacional y añadieron que lo “único que pedimos es: cero robos, cero extorsiones y cero muerte”.

Expusieron que lamentan “que la protesta pacífica sea la única forma de escuchar nuestro reclamo, pero hoy sabemos que la única manera de que no nos roben, extorsionen, maten o desaparezcan en las carreteras es evitando tomar esos caminos. Preferimos para un día o 5, a nunca más volver a casa”.

Desde la semana pasada los líderes de diversas asociaciones de transportistas pidieron mejorar las condiciones de seguridad en el país, por lo que convocaron a un paro de transportistas en todo el país en el que además de bloquear vialidades dijeron que iban a permitir la libre circulación por las autopistas del país al dar paso sin pago por las casetas a los automovilistas.

