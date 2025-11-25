Más Información

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

La Estrategia Nacional de Seguridad en Carreteras, impulsada por el gobierno de la presidenta, logró una reducción del 54% en el promedio diario de robos con violencia a en los últimos siete años.

De acuerdo con el , esto es un avance para garantizar la seguridad en carreteras de la entidad.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de robos a transportistas en 2018 era de 30.3, cifra que se ha reducido a 14 para este 2025, con corte al mes de octubre.

Lee también

Detalló que el progreso también se ha visto reflejado en el primer año del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, pues el promedio diario de pasó de 18.3 a 14.0.

En este contexto, la Guardia Nacional desplegó la Estrategia Balam en las carreteras nacionales y la en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán, con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad y continuar reduciendo los delitos en el sector del transporte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]