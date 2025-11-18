Más Información

Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump; descarta intervención militar de EU

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Ante los registrados este lunes en distintos puntos carreteros de Michoacán, la presidenta confirmó una agresión contra el Ejército mexicano.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el dará más información sobre este ataque perpetrado por grupos de la delincuencia.

“Lo informaría el gabinete de Seguridad, en este caso hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del Ejército y derivado de eso, se dio toda esta circunstancia, pero ya lo pueden informar con más detalle el gabinete de Seguridad”, comentó la Mandataria federal.

Lee también

Luego de perpetrar un ataque en contra de personal de fuerzas estatales y federales, integrantes de una célula criminal fuertemente armada ordenaron la quema de camiones y vehículos en distintos puntos carreteros de Michoacán.

Las áreas locales de seguridad reportaron que la ofensiva delictiva en contra de las autoridades fue perpetrada por el en la comunidad de Las Canteras, perteneciente al municipio de Salvador Escalante.

Los elementos estatales y federales repelieron el ataque y pidieron apoyo a sus compañeros, refuerzos que llegaron por tierra y aire.

Con información de Carlos Arrieta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]