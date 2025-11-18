Ante los narcobloqueos registrados este lunes en distintos puntos carreteros de Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó una agresión contra el Ejército mexicano.

En su conferencia mañanera de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que el gabinete de Seguridad dará más información sobre este ataque perpetrado por grupos de la delincuencia.

“Lo informaría el gabinete de Seguridad, en este caso hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del Ejército y derivado de eso, se dio toda esta circunstancia, pero ya lo pueden informar con más detalle el gabinete de Seguridad”, comentó la Mandataria federal.

Lee también Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump sobre intervencionismo militar en México

Luego de perpetrar un ataque en contra de personal de fuerzas estatales y federales, integrantes de una célula criminal fuertemente armada ordenaron la quema de camiones y vehículos en distintos puntos carreteros de Michoacán.

Las áreas locales de seguridad reportaron que la ofensiva delictiva en contra de las autoridades fue perpetrada por el grupo armado en la comunidad de Las Canteras, perteneciente al municipio de Salvador Escalante.

Los elementos estatales y federales repelieron el ataque y pidieron apoyo a sus compañeros, refuerzos que llegaron por tierra y aire.

Con información de Carlos Arrieta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr