Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara la posibilidad de autorizar ataques en territorio mexicano para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió con firmeza y aseguró que su gobierno no permitirá ningún tipo de intervención extranjera en México.

Durante la mañanera de este 18 de noviembre en Palacio Nacional, la Mandataria confirmó que Trump ha sugerido en más de una ocasión la opción de operaciones militares estadounidenses dentro del país, pero reiteró que México opera bajo el principio irrenunciable de soberanía.

“No va a ocurrir (una intervención). De hecho, después hubo una aclaración. En las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas, ha sugerido varias veces una intervención militar de Estados Unidos en México… pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información, pero que nosotros operamos en nuestro territorio”, afirmó.

Sheinbaum señaló que esta postura ha sido comunicada no solo a Trump, sino también al Departamento de Estado y al secretario de Estado, Marco Rubio. Según dijo, todos los interlocutores han entendido que la relación bilateral se basa en colaboración y coordinación, pero nunca en subordinación.

“No aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. El respeto a la soberanía y a nuestra territorialidad está muy claro. Hay colaboración y coordinación sin subordinación”, enfatizó.

La Presidenta explicó que, tras las declaraciones de Trump, hubo un comunicado de autoridades estadounidenses que matizó el planteamiento al señalar que solo intervendrían si México lo solicitara. Sin embargo, Sheinbaum aseguró categóricamente que su gobierno no lo hará.

“Nosotros no lo vamos a pedir porque no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Estados Unidos solo intervendría si nosotros lo solicitáramos, y no lo vamos a solicitar”, reiteró.

La Mandataria federal recordó los antecedentes históricos que marcan la relación bilateral.

“La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención, se llevó la mitad del territorio”, señaló, reafirmando que su gobierno defenderá la integridad y soberanía del país.

Sheinbaum concluyó que México continuará avanzando en su estrategia de seguridad con apoyo técnico e intercambio de información, pero sin permitir el ingreso de tropas extranjeras.

mahc / apr