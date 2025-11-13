Más Información
"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas
Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp
Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"
Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo un encuentro con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Esta reunión del canciller De la Fuente con Rubio se dio en el marco de la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores del G7, que se llevó a cabo en Ontario, Canadá.
Lee también Copa FIFA 2026: Presentan a diplomáticos en México protocolos; SRE inaugura sesión para embajadas
Ambos conversaron sobre los avances en el esquema de colaboración acordado durante la visita de Marco Rubio a nuestro país en septiembre pasado.
"El grupo de seguimiento de alto nivel se reunirá próximamente en la Ciudad de México", dijo la SRE.
Lee también Adán Augusto: ilegal, excluir al PAN de Jucopo y Mesa Directiva, como pide Noroña; "no tenemos facultades", dice
Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]