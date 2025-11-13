El senador Adán Augusto López Hernández descartó la posibilidad de atender la solicitud del expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para que la bancada del PAN sea excluida de las reuniones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, por el supuesto comportamiento “irrespetuoso” de la senadora Lilly Téllez durante las sesiones del pleno.

En conferencia de prensa, el presidente de la Jucopo explicó que marginar a algún grupo parlamentario sería violatorio de la Ley Orgánica del Congreso, que garantiza a todas las fuerzas políticas representadas su derecho a integrar esos órganos.

”No podemos o no tenemos facultades, el presidente de la Junta de Coordinación Política, para desconvocar o para negarle al representante del grupo parlamentario la participación en las sesiones de la Junta de Coordinación Política. Entiendo la posición política de Gerardo (Fernández Noroña), y más allá de que yo comparta o no su posición política, legalmente no podría hacer algo de lo que pide”, puntualizó.

El político tabasqueño discrepó también del senador Noroña en la crítica que hace al coordinador parlamentario de Acción Nacional, Ricardo Anaya, a quien responsabiliza de la actuación de Lilly Téllez.

Adán Augusto López afirmó que Anaya hace bien su labor como cabeza de su bancada y no se le puede culpar del comportamiento individual de los integrantes de su fracción parlamentaria.

