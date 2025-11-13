Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

El senador descartó la posibilidad de atender la solicitud del expresidente del Senado, , para que la bancada del PAN sea excluida de las reuniones de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, por el supuesto comportamiento “irrespetuoso” de la senadora durante las sesiones del pleno.

En conferencia de prensa, el presidente de la Jucopo explicó que marginar a algún grupo parlamentario sería violatorio de la Ley Orgánica del Congreso, que garantiza a todas las fuerzas políticas representadas su derecho a integrar esos órganos.

”No podemos o no tenemos facultades, el presidente de la , para desconvocar o para negarle al representante del grupo parlamentario la participación en las sesiones de la Junta de Coordinación Política. Entiendo la posición política de Gerardo (Fernández Noroña), y más allá de que yo comparta o no su posición política, legalmente no podría hacer algo de lo que pide”, puntualizó.

Lee también

El político tabasqueño discrepó también del senador Noroña en la crítica que hace al coordinador parlamentario de Acción Nacional, , a quien responsabiliza de la actuación de Lilly Téllez.

Adán Augusto López afirmó que Anaya hace bien su labor como cabeza de su bancada y no se le puede culpar del comportamiento individual de los integrantes de su fracción parlamentaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]