Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

¿Cómo se castiga el acoso sexual?; estas son las sanciones en la CDMX y en cada estado de México

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

y tuvieron un encontronazo en redes sociales, luego de que se difundiera un video de la senadora panista gritando el nombre de desde su curul.

El video fue difundido en redes sociales y las críticas para la senadora no se hicieron esperar, una de ellas fue la activista Saskia Niño de Rivera Cover, quien comentó una publicación en X.

"Palera creo que le dicen a Lily", escribió Niño de Rivera.

"Mataron al asesino de Carlos Manzo, pero ya puedes preparar tu entrevista al asesino del asesino. Para que sigas lucrando con el morbo", respondió Lilly Téllez y arrobó a Saskia.

Saskia Niño de Rivera vs Lilly Téllez en redes sociales. Foto: captura de pantalla
Saskia Niño de Rivera vs Lilly Téllez en redes sociales. Foto: captura de pantalla

¡Viva Carlos Manzo! Grita Lilly Téllez en el Senado

Hace unos días, en la sesión de la , la legisladora Lilly Téllez comenzó a gritar el nombre del, quien fue asesinado el 1 de noviembre en la localidad que gobernaba, mientras se encontraba en un evento público con motivo de .

En su participación ante el estrado, la senadora responsabilizó al movimiento de la 4T al argumentar que no se le brindó protección al alcalde Manzo Rodríguez, incluso insultó a su colega, el morenista , al llamarlo cobarde e imbécil y exigirle que llorara por la muerte del presidente municipal.

También, desde su lugar en la Cámara baja, la panista comenzó a gritar el nombre del alcalde asesinado, no sin antes corroborar con su compañero de bancada, Ricardo Anaya, si era Carlos Manzo el nombre del funcionario público.

“¿Carlos Manzo es?", preguntó Lilly Téllez a Ricardo Anaya, para luego comenzar a gritar "¡Que viva Carlos Manzo, que viva Carlos Manzo!".

