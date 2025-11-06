Saskia Niño de Rivera y Lilly Téllez tuvieron un encontronazo en redes sociales, luego de que se difundiera un video de la senadora panista gritando el nombre de Carlos Manzo desde su curul.

El video fue difundido en redes sociales y las críticas para la senadora no se hicieron esperar, una de ellas fue la activista Saskia Niño de Rivera Cover, quien comentó una publicación en X.

"Palera creo que le dicen a Lily", escribió Niño de Rivera.

"Mataron al asesino de Carlos Manzo, pero ya puedes preparar tu entrevista al asesino del asesino. Para que sigas lucrando con el morbo", respondió Lilly Téllez y arrobó a Saskia.

Saskia Niño de Rivera vs Lilly Téllez en redes sociales. Foto: captura de pantalla

¡Viva Carlos Manzo! Grita Lilly Téllez en el Senado

Hace unos días, en la sesión de la Cámara de Senadores, la legisladora Lilly Téllez comenzó a gritar el nombre del alcalde de Uruapan, quien fue asesinado el 1 de noviembre en la localidad que gobernaba, mientras se encontraba en un evento público con motivo de Día de Muertos.

En su participación ante el estrado, la senadora responsabilizó al movimiento de la 4T al argumentar que no se le brindó protección al alcalde Manzo Rodríguez, incluso insultó a su colega, el morenista Gerardo Fernández Noroña, al llamarlo cobarde e imbécil y exigirle que llorara por la muerte del presidente municipal.

También, desde su lugar en la Cámara baja, la panista comenzó a gritar el nombre del alcalde asesinado, no sin antes corroborar con su compañero de bancada, Ricardo Anaya, si era Carlos Manzo el nombre del funcionario público.

“¿Carlos Manzo es?", preguntó Lilly Téllez a Ricardo Anaya, para luego comenzar a gritar "¡Que viva Carlos Manzo, que viva Carlos Manzo!".

