Cuernavaca, Mor.- El Pueblo Mágico de Tepoztlán registra unas 800 construcciones en zona de reserva ecológica, como la casa que compró el senador Gerardo Fernández Noroña, dijo el presidente saliente de Bienes Comunales de ese municipio, Félix Cuevas Medina.

El líder comunal convocó a conferencia de prensa para informar sobre la elección de los nuevos representantes y la división que enfrenta el comisariado, cuyo origen, sostuvo, es el control de las tierras, como el caso del senador Fernández Noroña, que sigue en estudio personal.

Desde agosto pasado, un sector del comisariado comunal considera que el pleno del comité debe analizar si es viable o no, iniciar un juicio agrario para restituir la casa que ocupa Fernández Noroña, erigida al pie del cerro de El Tepozteco.

Lo anterior debido a que el legislador federal declaró que la casa que ocupa es propiedad privada, sin embargo, el presidente saliente de Bienes Comunales afirmó que la mayoría de la superficie en Tepoztlán es comunal y el resto ejidal.

Los comuneros de Tepoztlán pidieron a las autoridades respetar la elección, que se llevó a cabo el pasado 26 de octubre en la que resultó ganador Miguel Cuevas Palma como nuevo presidente de Bienes Comunales.

Félix Cuevas Medina, comisariado saliente, informó que la elección se realizó con la ausencia de la Procuraduría Agraria, pero con la presencia del notario público número 13 de Cuernavaca, Javier Cuevas, quien dio fe de este proceso autónomo.

Precisó que Miguel Cuevas, candidato de la planilla verde, obtuvo 150 votos de los 297 que participaron, aunque el padrón es de 2 mil 422 desde 1990. De acuerdo con los comuneros la Procuraduría Agraria en Morelos ha reconocido este padrón de 1998 hasta el 2025.

