Gerardo Fernández Noroña, expresidente de la Cámara de Senadores, ha presentado tres iniciativas desde que se incorporó al Senado en septiembre de 2024. Las propuestas tratan sobre la emisión de monedas conmemorativas de la Cámara Alta, abrir la puerta a más tiempo de debate fuera del orden del día y modificaciones para registrar la intención de votaciones. Ninguna ha sido aprobada hasta el momento y todas fueron suscritas en compañía de otro senador.

En total, el morenista ha presentado 17 iniciativas como legislador federal. Mauricio Alfaro, politólogo del ITAM, considera que la agenda legislativa de Fernández Noroña está incompleta, pues carece de “impacto significativo en la vida pública de México”, aunque aclara que el número de iniciativas no basta para evaluar su desempeño. Por su parte, Khemvirg Puente, especialista en estudios legislativos, califica la mayoría de sus propuestas como “cosméticas”, pues “no cambian nada en la actividad parlamentaria”.

Ana Lilia Rivera, predecesora del senador en la presidencia de la cámara, presentó también tres iniciativas, de las cuales dos proponían reformas a la legislación penal relacionadas con los derechos reproductivos y la protección de menores víctimas de delitos de género. Alejandro Armenta Mier y Olga Sánchez Cordero, por su parte, presentaron más de 25 iniciativas cada uno durante sus respectivas presidencias, en materias como seguridad social y laboral, justicia y derechos sociales, salud pública y medio ambiente.

Lee también Las lágrimas de Noroña

Iniciativas de poco alcance, pero con presencia en el debate

El director general de Integralia, consultoría de asuntos políticos y legislativos, Luis Carlos Ugalde Ramírez, destaca que “más allá de evaluar la productividad del legislador en función de la cantidad de propuestas que realizó, hay que valorar su calidad”.

Como diputado federal, Fernández Noroña realizó 14 iniciativas. Entre los temas recurrentes se encuentra, en cuatro ocasiones, la propuesta de inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados los nombres de personajes como Ignacio Paulino Ramírez Calzada, Leandro Valle y Felipe Ángeles.

El morenista tiene únicamente una iniciativa aprobada, la cual declaró 2022 como el “Año de Ricardo Flores Magón”, ordenando inscribir la leyenda en la documentación oficial y establecer un programa de actividades conmemorativas.

El legislador también ha presentado iniciativas sobre otros temas como pensiones y seguridad social; propuso que estos sistemas se “armonicen y garanticen pensiones por vejez a los 65 años y que se reduzca a 750 el mínimo de cotizaciones semanales”. También impulsó otra sobre derechos sexuales y reproductivos para que el Estado mexicano reconozca “la irrestricta autonomía de la mujer a su libre sexualidad y su derecho a decidir sobre su cuerpo, no criminalizando sus decisiones al respecto”.

Lee también Noroña rompe en llanto al hablar de Palestina; es un pueblo “con derecho a existir”, defiende

Khemvirg Puente apunta que el desempeño legislativo del expresidente de la Cámara Alta va más allá de sus iniciativas, pues sus funciones se orientan hacia el debate parlamentario y el trabajo en comisiones.

“Siendo un actor relevante en la izquierda mexicana, pudo hacer más como diputado, como impulsar leyes que hicieran más representativo el sistema político, sobre todo al considerar que era uno de los estandartes que sostenía cuando inició, incluso antes del PT”, puntualiza el politólogo Mauricio Alfaro, quien agrega que, al asumir la presidencia del Senado, Fernández Noroña “desalentó las voces de las minorías a participar”.

Ven falta de pluralidad

Alfaro explica que una gestión exitosa en la Cámara Alta debe garantizar una competencia justa y la participación efectiva de las diferentes voces dentro del recinto; un “modelo consensual” que incluya a las minorías y fomente la cooperación entre distintos partidos políticos. En ese sentido, el especialista considera “lamentable”, la postura del senador, pues un conductor de debates “debe estar abierto al disenso” y a los puntos de vista que contrasten con los de su movimiento.

Lee también Noroña, traidor

“La labor de la presidencia de una cámara es representar al poder en su conjunto, más allá de los partidos, propiciar las condiciones adecuadas para que la deliberación democrática, el respeto a la ley y la representatividad nacional se cumplan”, especifica Luis Carlos Ugalde, quien resalta que el morenista asumió un “un rol propagandístico, ideológico y de partidización” que resultó incompatible con la función del líder de la Mesa Directiva.

“Uso su cargo de presidente como una oportunidad para polarizar, agredir, defender puntos de vista particulares y no para defender a la institución del Senado”, asevera Ugalde.

El director de Integralia califica la presidencia del senador como “la más nociva que ha tenido la institución” debido a la “falta de prudencia, inteligencia emocional y cautela política” que demostró al no entender que su función era representar a un órgano plural y no solo a su partido. Khemvirg Puente coincide con la falta de apertura de Fernández Noroña y destaca que hubo un marcado cambio en el estilo de la dirección si se le compara con sus antecesores inmediatos, quienes mostraron ser “mucho más conciliadores” y “respetuosos de la investidura de la presidencia”.

Lee también Ceci Flores invita a Noroña a unirse a búsqueda en Sinaloa; "no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar"

“El hecho de que el final de su gestión se haya acabado a golpes, más allá de la responsabilidad del presidente del PRI, es la representación de lo que causó su presidencia en el Senado de la República”, concluye Carlos Ugalde.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!