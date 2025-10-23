Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

Percepción de inseguridad sigue alta entre la población adulta, reporta Inegi

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

La madre buscadora invitó al senador a unirse a la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa, luego de que el legislador anunció su .

"Ya me enteré que se nos va a Palestina", escribió la activista en su perfil de X.

Al emitir la invitación para el próximo 25 de octubre, Ceci Flores indicó que le pagaría al legislador el camión y los viáticos, y reprochó que "no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar".

También apuntó que en México faltan manos y voluntad para terminar con la masacre que ha derivado en la .

Publicación de la activista y madre buscadora, Ceci Flores. Foto: captura de pantalla
Publicación de la activista y madre buscadora, Ceci Flores. Foto: captura de pantalla

Esta semana, el senador morenista pidió licencia en el cargo, para ausentarse por 12 días en la Cámara alta, con motivo de su viaje a Palestina.

De acuerdo con Fernández Noroña, el motivo de su viaje es para atender una invitación a que recibió desde que era presidente del Senado, pero que no había podido concretar.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena detalló que la licencia solicitada a la Mesa Directiva inicia el jueves 23 de octubre y concluye el domingo 2 de noviembre.

Sobre los gastos del viaje, Fernández Noroña informó que el transporte aéreo será pagado por Emiratos Árabes, a donde llegará en una primera escala de su viaje, luego hará recorridos en comunidades palestinas, a invitaciones de la Autoridad Palestina, y al final se trasladará a Jordania, donde tiene programadas un par de reuniones.

Criticado por su viaje a Palestina, el senador negó que viole la Ley de Responsabilidades Administrativas o algún otro ordenamiento con su viaje a Palestina y afirmó que quienes lo critican justifican el genocidio en esa región del mundo.

“Lo que están buscando es cómo descalificar mi viaje solidario con el pueblo palestino que está siendo masacrado”, dijo.

Molesto, explicó que es normal que un legislador reciba invitaciones para visitar algún país con los gastos parcial o totalmente pagados y detalló que en su caso particular, fue invitado a viajar a , lo que solo incluye el transporte aéreo, por lo que el resto de los traslados a Jordania y Palestina, así como el hospedaje y la alimentación, los sufragará de su bolsa.

Fernández Noroña retó a que lo denuncien ante las autoridades que corresponda.

La presidenta evitó comentar sobre la decisión del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, de solicitar licencia temporal a su cargo en el Senado de la República.

La mandataria sostuvo que corresponde al propio legislador explicar los motivos de su decisión.

“Pues hay que preguntarle a Gerardo, ¿no?”, respondió Sheinbaum cuando se le cuestionó sobre el tema durante su conferencia matutina.

