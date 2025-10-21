Reynosa, Tamaulipas.- El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas hizo un llamado urgente para que el Gobierno Federal y Estatal reestructuren la estrategia de seguridad ya que en dos días, se ha denunciado la desaparición de 8 personas entre ellos un menor tan sólo en Reynosa.

Edith González, dirigente del colectivo, manifestó que actualmente se vive una gran crisis en el tema de desapariciones ya que se cuenta con ocho fichas de búsqueda, pero se tiene conocimiento de al menos cuatro casos más.

"Estamos pidiendo que se reestructure la estrategia de seguridad ya que las desapariciones, lamentablemente van en aumento y no vemos cambio, nuestras familias no están regresando a casa y el gobierno tiene que garantizar nuestra seguridad".

Reportan 8 personas desaparecidas en 2 días (21/10/2025). Foto: Especial

Destacó que en Reynosa, se está fallando en este tema por lo que el llamado es directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para que no deje solo al gobernador Américo Villarreal porque esta situación, está rebasando a los ciudadanos.

"Queremos saber qué esta pasando, porqué tenemos tantos desaparecidos, eso quiere decir que la estrategia no está funcionando, se requieren mesas de seguridad reales, no solo para tomarse una foto".

Dijo que es necesario se designe más personal a la Comisión de Búsqueda de Personas, así como para la Fiscalía de Tamaulipas ya que no se de abasto ante el alza en la cifra de desaparecidos.

Fichas de búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas (21/10/2025). Foto: Especial

"Humanamente es imposible poder atender tantas denuncias, se tiene solo a cuatro personas en la Comisión Estatal de Búsqueda y tienen que trasladarse desde Victoria y además, batallan mucho con los viáticos".

Edith González propuso la creación de un Centro Regional de Búsqueda para atender desapariciones inmediatas sobre todo en Reynosa.

"De esta forma se puede cubrir toda la zona fronteriza de Tamaulipas, es urgente esta instalación con dos elementos de la Comisión de Búsqueda, un elemento canino, filtros de seguridad en entradas y salidas de los municipios del estado".

Actualmente se han emitido fichas de búsqueda para Leonardo López Saldivar de 14 años, Lilia Robles Mendoza de 50, María del Socorro Salinas de 43, Angel Gabriel Castillo González de 18, Brayan Pacheco Martínez de 22, Yazmín Martinez López de 35, César Marín Linares de 24 y Marco Antonio Mariño Leal de 49.

Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas hace un llamado urgente para mejorar estrategia en casos de personas desaparecidas (21/10/2025). Foto: Especial

