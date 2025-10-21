Más Información

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó comentar sobre la decisión del senador de Morena, , de solicitar licencia temporal a su cargo en el Senado de la República.

La mandataria sostuvo que corresponde al propio explicar los motivos de su decisión.

“Pues hay que preguntarle a Gerardo, ¿no?”, respondió Sheinbaum cuando se le cuestionó sobre el tema durante su conferencia matutina.

Lee también

Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 21 de octubre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 21 de octubre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

A pregunta expresa sobre si está decisión fue hablada con el senador, la presidenta reiteró que no le corresponde pronunciarse.

“Bueno, pues él es el que tiene que informarlo, ¿no? No soy yo. Cada senador o diputado tiene derecho a pedir licencia y él es el que tendría que informar”, subrayó.

"¿Nada con cuestiones del gobierno?", se le insistió.

“No, pues él tiene que informar”, apuntó la mandataria federal.

Lee también

Ayer, el senador Gerardo Fernández Noroña anunció durante una transmisión en vivo que solicitará licencia temporal a su cargo en el Senado de la República. La declaración, realizada a través de redes sociales, generó expectativa sobre los motivos específicos de esta decisión.

Durante su mensaje, el legislador expresó que su determinación responde a la necesidad de cumplir con una tarea específica que requiere su ausencia temporal del recinto legislativo. Fernández Noroña aseguró que su postura es firme y que ha reflexionado ampliamente sobre esta decisión antes de hacerla pública.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]