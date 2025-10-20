Más Información

Un nuevo enfrentamiento político dentro de la 4T estalló este lunes entre los senadores , del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y , de Morena, quienes intercambiaron descalificaciones y señalamientos en redes sociales sobre presuntos lujos, manejo de recursos públicos y vínculos empresariales.

El senador Melgar lanzó un mensaje directo contra Fernández Noroña, a quien llamó “gusano hipócrita y misógino”, y lo retó a explicar públicamente cómo costea su lujoso estilo de vida.

“Deja de arrastrarte como gusano hipócrita y misógino, @fernandeznorona. Da la cara y explica cómo pagas tus lujos y vuelos privados.

“Responde a los comuneros de por el despojo de sus tierras y pídeles perdón por ser un legislador abusivo, ratero y mentiroso”, escribió el legislador verde ecologista.

El senador chiapaneco también acusó a su colega morenista de carecer de transparencia en sus ingresos y lo instó a publicar sus declaraciones patrimonial y fiscal.

“Somos millones de mexicanas y mexicanos que sí somos empleados honestos, productivos y transparentes… Muéstranos tu declaración fiscal y tu declaración patrimonial. A ver si es cierto que ganas más de lo que gastas”, añadió.

Fernández Noroña respondió poco después con un mensaje en tono irónico, en el que aludió tanto al senador del Verde como al empresario , presidente de Grupo Salinas, de quien Melgar es colaborador cercano.

“Paga tus impuestos; por cierto, limosna son los sueldos que das, @RicardoBSalinas. Ya hasta tu tapete, @LAMelgar, se quejó de lo avaro que eres”, replicó el morenista.

