Guanajuato, Gto.- Productores agrícolas retomaron la exigencia de precios justos para el maíz y sorgo a través de bloqueos totales en siete puntos de las carreteras federales 90, 45 y 45D, que propiciaron caos vial y largas filas de vehículos varados.

Este 4 de noviembre de 2025 efectuaron cierres en tramos de seis municipios de Guanajuato, para exigir al Gobierno Federal que atienda sus demandas.

En alertas viales, la Secretaría de Seguridad y Paz estatal reportó este martes la obstrucción en vías federales y emitió recomendaciones de vías alternas a los conductores.

Los agricultores cerraron los carriles en ambos sentidos de la autopista León–Aguascalientes, la autopista Federal 45D a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala.

También hay cierres totales en las vías Irapuato–Abasolo, en la zona de la empresa Procter & Gamble; la carretera federal 45 Irapuato-Salamanca, a la altura de la Ciudad Industrial; la carretera federal 90 Abasolo-Irapuato, en el entronque a Pueblo Nuevo; la Irapuato-Zaplotanejo, por la comunidad Churipitzeo y a la altura de la comunidad Laguna de Cortés; así como en Pénjamo, en el Dren de Alivio, Santa Ana Pacheco (carretera federal 90).

Gobernadora de Guanajuato pide reuniones con la federación

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que ha estado en pláticas con el Gobierno Federal pidiendo que se den reuniones con los compradores de granos a nivel nacional, quienes están bajando los precios.

“Estamos pidiendo a la federación que las mesas (con productores y compradores) vuelvan a ser nacionales para el tema de la comercialización de los granos”.

Los productores también piden que se suba el apoyo al sorgo.

