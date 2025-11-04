Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; sale sin declarar

Falla seguridad de Sheinbaum; sujeto la toca sin su consentimiento

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Congreso de Michoacán recibe propuesta para que Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, sea alcaldesa interina de Uruapan

Tizimín, Yucatán.- Ismael O. L., un hombre de 70 años que se extravió en montes de Kikil, comisaría de Tizimín, cuando fue a cortar leña, fue localizado luego de un , que estuvo a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Municipal y un grupo de voluntarios.

El salió de su casa el domingo por la mañana rumbo a su rancho “Epche”, ubicado a un kilómetro al oriente del poblado, y no regresó a la hora esperada.

Su hijo, O. P., de 36 años, reportó la desaparición, temiendo por la salud de su padre ante el calor y su condición médica, ya que padece diabetes.

Autoridades localizaron al adulto mayor desaparecido en Yucatán (04/11/2025). Foto: Especial
De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda y , coordinado entre las fuerzas municipales y estatales, los cuales se adentraron en brechas y caminos cubiertos de maleza.

Tras más de una hora de intensa labor, casi a las ocho de la noche de ayer, fue localizado junto a un árbol, exhausto y desorientado, pero con vida.

Un paramédico le brindó atención inmediata, determinando que presentaba signos vitales estables y una leve deshidratación.

Ismael fue trasladado hasta el camino principal, donde una ambulancia de la SSP lo esperaba para su valoración médica. Minutos después, fue entregado sano y salvo a su familia.

