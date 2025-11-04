Tizimín, Yucatán.- Ismael O. L., un hombre de 70 años que se extravió en montes de Kikil, comisaría de Tizimín, cuando fue a cortar leña, fue localizado luego de un operativo de búsqueda, que estuvo a cargo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Municipal y un grupo de voluntarios.

El adulto mayor salió de su casa el domingo por la mañana rumbo a su rancho “Epche”, ubicado a un kilómetro al oriente del poblado, y no regresó a la hora esperada.

Su hijo, O. P., de 36 años, reportó la desaparición, temiendo por la salud de su padre ante el calor y su condición médica, ya que padece diabetes.

Autoridades localizaron al adulto mayor desaparecido en Yucatán (04/11/2025). Foto: Especial

De inmediato, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate, coordinado entre las fuerzas municipales y estatales, los cuales se adentraron en brechas y caminos cubiertos de maleza.

Tras más de una hora de intensa labor, casi a las ocho de la noche de ayer, fue localizado junto a un árbol, exhausto y desorientado, pero con vida.

Un paramédico le brindó atención inmediata, determinando que presentaba signos vitales estables y una leve deshidratación.

Ismael fue trasladado hasta el camino principal, donde una ambulancia de la SSP lo esperaba para su valoración médica. Minutos después, fue entregado sano y salvo a su familia.

