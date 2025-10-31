Luego de que la Fiscalía de Sinaloa informó que la Secretaría de Marina rescató en altamar a 28 niños y jóvenes que viajaban en una embarcación procedente del sur del país y que presuntamente habían sido reclutados para trabajar como jornaleros, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la mayoría de ellos son originarios de Chiapas, y descartó que el caso esté relacionado con el crimen organizado.

“La mayoría de ellos son, parece, de Chiapas. Lo que dicen es que iban a trabajar, pero no son mayores de edad y se está haciendo la investigación. Está detenido el adulto que los acompañaba y se está revisando si hay un modelo de explotación infantil que deba investigarse con mayor profundidad”, explicó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum precisó que, según los reportes preliminares del gabinete de seguridad, el caso se vincula con trabajo agrícola y no con actividades delictivas.

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo (30/10/2025). Foto: Especial

“No, no tiene nada que ver con el crimen. Es laboral. Por lo menos, a menos que hubiera algo que se defina en los próximos días, lo que informaron hoy es que son niños y adolescentes de Chiapas que iban a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur o Norte. Pero el esquema en el que están siendo contratados debe investigarse para ver si constituye delitos mayores”, agregó.

Respecto al dueño de la embarcación, la presidenta indicó que aún no se tiene información precisa, pero que las autoridades continúan con las indagatorias.

Ayer, la Fiscalía de Sinaloa informó que la Secretaría de Marina rescató en altamar a 28 niños y jóvenes que estaban en una embarcación procedente del sur del país y que habían sido reclutados para trabajar de jornaleros.

En un comunicado, la Secretaría de Marina transmitió que brindó apoyo a las 28 personas que llegaron por sus propios medios al recinto portuario de la terminal dos de La Paz, Baja California.

“En un operativo de rescate realizado por la Secretaría de Marina, fueron auxiliadas 28 personas –27 de entre 14 y 17 años y una de 18 años– que se encontraban en una embarcación en altamar”, indica un comunicado divulgado por autoridades de Sinaloa.

