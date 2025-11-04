Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Ciudad Juárez.- Durante este miércoles se informó que la cifra de cuerpos que han sido identificados después de ser encontrados en el subió a los 129.

La Fiscalía General del Estado detalló que la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, notificó a las familias, por lo cual hasta el momento ya fueron entregadas , a sus respectivas familias.

Lee también

De las familias a las que ya se notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

En seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones involucradas, se continuará con estos trabajos de manera conjunta, a la par de brindar atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que así lo requieran.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]