Ciudad Juárez.- Durante este miércoles se informó que la cifra de cuerpos que han sido identificados después de ser encontrados en el crematorio Plenitud subió a los 129.
La Fiscalía General del Estado detalló que la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, notificó a las familias, por lo cual hasta el momento ya fueron entregadas 118 personas identificadas, a sus respectivas familias.
De las familias a las que ya se notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, 86 interpusieron denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.
En seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones involucradas, se continuará con estos trabajos de manera conjunta, a la par de brindar atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que así lo requieran.
