Ante las manifestaciones de productores de maíz en distintos puntos, mantenían 12 bloqueos en los tramos de la red carretera federal y de cuotas, así como en dos autopistas.

En el marco de sus exigencias de precios justos, los productores que bloquean los caminos con tractores y otros vehículos acusaron que un grupo de choque llegó el jueves al Arco Norte con violencia, armado con palos, para tratar de liberar las vías.

Cabe señalar que en Guanajuato, firmaron una minuta con la Secretaría de Desarrollo Agrario y la Secretaría de Agricultura del estado en la que acordaron el precio de 6 mil pesos por tonelada de sorgo, y ante esto los productores se comprometieron a habilitar un carril en la autopista Celaya- Salamanca.

Lee también Se mantienen bloqueos carreteros en 5 estados

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los 12 puntos con presencia de manifestantes son:

Culiacán - Los Mochis PC-11 Sinaloa 132+300, bloqueo en ambos sentidos

Querétaro - Irapuato PC-183 Villagrán 62+000A, cierre total de la circulación en ambos sentidos con aperturas y cierres intermitentes

México – Querétaro PC-5 Palmillas 148+000

Tepotzotlán – Polotitlán PC-4 Tepotzotlán 43+000

Arco Norte 79+200 Tula1, agricultores en ambos sentidos

Arco Norte cerca de Sanctorum 194+500. Ambos sentidos 50 personas con 9 tractores cierran la vía en ambos sentidos.

Mazatlán- Culiacán Costa Rica 178+800

15D Maravatío – Zapotlanejo Ecuandureo 360+060

Paso libre, sin cobro

15D Maravatío - Zapotlanejo Panindícuaro 307+273. Paso libre, sin cobro

15D Maravatío - Zapotlanejo Zinapécuaro 202+256. Paso libre, sin cobro

Apertura parcial de un carril en ambos sentidos en Juventino Rosas en la autopista 45D Salamanca - Celaya a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda.

Lee también Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte, pero piano rojo lo delata

Las únicas afectaciones que reportó la SICT por presencia de manifestantes en las autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales (Capufe) son:

Autopista Querétaro - Irapuato, km 64. Cierre a la circulación en ambos sentidos

Autopista Guamúchil - Guasave, Puente Sinaloa. Cierre a la circulación en ambos sentidos.

Lee también Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

Denuncian Grupo de choque en el Arco Norte

Al señalar “un acto de cobardía que debe ser expuesto”, el Movimiento Agrícola Campesino denunció que un grupo de choque, con personas armadas con palos, llegó al Arco Norte para tratar de liberar la vía por la fuerza: “No es un acto espontáneo de ´hartazgo ciudadano´. ¡Que no nos engañen! Es una táctica vieja y cobarde. Es un acto de provocación orquestado para reventar nuestro movimiento, para manchar nuestra causa y para ponernos en contra del pueblo”.

Dijeron que su lucha ha sido, es y será pacífica. “Nosotros nos manifestamos con tractores, con nuestras cosechas y con la voz de la razón. Jamás hemos usado palos, tubos ni armas para exigir lo que por justicia nos corresponde”, declararon.

“Hacemos directamente responsables a las autoridades de cualquier nivel que, por omisión o por comisión, permitieron este ataque”, externó el Movimiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr