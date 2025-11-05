Tras el enfrentamiento verbal entre la senadora Lilly Téllez y el senador Gerardo Fernández Noroña, en el que la legisladora del PAN lo calificó de “imbécil y cobarde” y le exigió “llorar por el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no perder de vista “el verdadero fondo del asunto”: la disputa entre dos visiones del país.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria afirmó que las expresiones altisonantes entre políticos son secundarias frente a lo que representan sus proyectos. “Sí, somos distintos, defendemos proyectos de nación distintos; ellos representan el regreso al pasado, a la guerra contra el narco, a la corrupción, a los privilegios, y nosotros representamos la Cuarta Transformación”, señaló.

Sheinbaum subrayó que el modelo que promueve su gobierno se basa en “el amor al pueblo, el bienestar, la inversión pública y el rescate de la obligación del Estado de garantizar educación, salud, vivienda y derechos sociales”. En contraste, dijo, la derecha “no cree en los programas de bienestar ni en el principio de ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.

La Presidenta advirtió que quienes hoy defienden la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón buscan “volver a un periodo de violencia e impunidad”. Recordó que, según testimonios de ciudadanos de Michoacán, la llamada guerra contra el narcotráfico dejó un legado de miedo y violaciones a derechos humanos.

“Regresar a la guerra contra el narco no es opción, porque está fuera del marco de la ley; fue permiso para matar sin juicio alguno. Eso no sirvió de nada, solo aumentó los homicidios y la violencia”, enfatizó.

Sheinbaum también acusó a la oposición de promover “llamados autoritarios” que se acercan al fascismo. “El verdadero autoritarismo es el de la derecha, el que impone la violencia del Estado. Nosotros defendemos la ley y trabajamos por la pacificación del país”, afirmó.

Finalmente, destacó que la Cuarta Transformación “ha dado resultados”, entre ellos la reducción de la pobreza.

“Nada más 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza”, puntualizó.

