Las senadoras Lilly Téllez, del PAN, y Yeidkol Polevnsky, del Partido del Trabajo, se confrontaron en tribuna por la política de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba.

La panista rechazó el pronunciamiento que a nombre del Senado hizo la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, para solidarizarse con el régimen cubano y respaldar el planteamiento aprobado en la Organización de las Naciones Unidas para pedir a Estados Unidos que levante el bloqueo a la isla.

“Rechazo categóricamente que los comunistas mafiosos de Morena estén exigiendo una ridiculez a la ONU. Están exigiendo que la ONU a su vez exija al gobierno de los Estados Unidos que acabe con el bloqueo comercial.

“No existe el bloqueo comercial, no existe el embargo. No sean ridículos, ineptos y mentirosos”, puntualizó.

Lilly Téllez también criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum “utilice a la bancada de los mafiosos para intentar presionar al gobierno de los Estados Unidos con un incremento de ayuda a la narcodictadura cubana como respuesta porque los Estados Unidos canceló operaciones al AIFA”.

“Esa respuesta de Claudia Sheinbaum de amenazar al presidente Donald Trump de los Estados Unidos con apoyar más a la narcodictadura cubana para tratar de hacer que los vuelos vuelvan al AIFA es algo indigno, es ridículo e indigno”, advirtió.

La legisladora de Acción Nacional aseguró que los mexicanos rechazamos “con todas sus letras” la narcodictadura cubana, “porque sólo provoca muerte, hambre, pobreza, retraso y enfermedad”.

“Viva el pueblo cubano, pero no la narcodictadura, y exijo que Sheinbaum deje de radicalizarse en su complicidad con la narcodictadura cubana”, finalizó.

En respuesta, la senadora Yeidkol Polevnsky calificó a Téllez de ser ignorante y no tener escrúpulos.

“La ignorancia es temeraria, es vergonzoso que alguien que pueda ser senador sea tan ignorante, que no sabe ni siquiera lo que es comunismo y quieran hablar de ello, es vergonzoso realmente. Aquí no puede gente sin escrúpulos exigirle nada a nadie, para empezar.

“Segundo, el bloqueo sí existe, si no, ¿cómo es que por 33 años en la ONU se ha votado para acabar con el bloqueo? A menos que la ONU esté fuera de sus cabales y que no exista, pero además que se informen. Porque el PRI y el PAN han votado a favor de que acabe el bloqueo siempre. (…) Solo los ignorantes no lo saben y dicen estupideces”, recalcó.

La petista insistió en que sí existe el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. “Y es además con leyes extraterritoriales que acusan a empresas y a países, con la ley Helsburton y con la Torricelli, si alguien hace negocios con Cuba, en una forma inmoral, injusta e inhumana”.

