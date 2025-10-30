El senador Gerardo Fernández Noroña concluyó su viaje a Medio Oriente, donde visitó Palestina y Jordania para solidarizarse con el pueblo palestino y respaldar su derecho a vivir en paz.

Desde una escala en el Aeropuerto Internacional de Dubai, a donde llegó procedente de Amán, Jordania, el legislador de Morena rechazó las críticas de quienes lo señalan de viajar miles de kilómetros para llorar por las víctimas de las masacres en esa región del mundo, pero no condolerse por las víctimas de la violencia en México.

“Son muy miserables cuando dicen que no nos ocupamos de lo nuestro, pero además fueron nueve días, serán nueve días, de seis años como senador son nueve días, pero además pedí licencia, además no le gustó al país, además todos los que dicen que no, pues vayan a ver si es cierto, sobre todo los que dizque informadores vayan al terreno a realizar una investigación.

[…] Los se creían dueños del país son los que están que no se aguantan los pobres y sus achichincles de los medios. Pero es bueno comentar las cosas, bueno yo estoy tranquilo, estoy satisfecho, fue muy intenso, no acabo, voy escribiendo en el diario y van saliendo más cosas”, comentó.

“Un niño, una niña en Palestina no merecen conmiseración, no merecen empatía, no merecen compasión, que es ponerte en los zapatos del que sufre y por supuesto que nosotros además, a ver, la lucha porque se esclarezca la desaparición forzada de los 43 normalistas, desde un principio participamos, desde un principio, y en cualquier lucha del pueblo. Por supuesto que duelen las desapariciones en México, la desesperación de quién está buscando a su familiar, y se aprobó la ley y se van avanzando y la compañera secretaría de Gobernación tuvo un diálogo larguísimo, permanente, fuerte, doloroso, con las organizaciones. Y todo lo que se planteó lo aprobamos”, resaltó.

Pese a las críticas de sus detractores, Fernández Noroña señaló que “la verdad es que yo estoy tranquilo, vine a un viaje difícil, incierto, yo mismo no sabía si nos iban a dejar entrar. Israel tiene el control de las fronteras”.

Dijo que “quien tenga ojos para ver que vea y qué sentido tiene la comunidad internacional si no nos importa nada, que roben, que maten, que suelten bombas atómicas, que destruyan la selva que contaminen el agua, qué importa si no es en nuestro país, es una miopía brutal así planteado, van a decir que no importaba el genocidio contra el pueblo judío de la Segunda Guerra Mundial”.

Insistió en que no hizo un viaje de placer ni se fue de vacaciones, ya que “lo más cercano a una cosa turística fue ver el ir al Santo Sepulcro, porque fuimos a un viaje de aprendizaje intenso sobre los poco más de los últimos 100 años de la historia del pueblo palestino, fue muy productivo”.

Fernández Noroña afirmó que “ha sido un viaje para mí de un crecimiento, de conocimiento, de estudio de profundización, de sensibilización, importantísimo, yo les agradezco mucho la invitación”.

El senador morenista informó que no pudo cumplir uno de sus propósitos del viaje, que era promover la adopción en México de niñas y niños palestinos huérfanos. “La idea que era bien intencionada de adoptar niños, niñas palestinas, ni se puede ni se debe, porque el propio pueblo palestino puede hacerse cargo si dejan de bombardear”, indicó.

El expresidente del Senado viajó de Dubai a Barcelona, desde donde tomará el vuelo a la Ciudad de México, a donde llegará este domingo 2 de noviembre.

