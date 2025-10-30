La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, hasta el momento, 103 mil 245 viviendas han sido censadas tras sufrir afectaciones por las intensas lluvias que se registraron a principios de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Explicó que, el Gobierno de México ha entregado a 90 mil familias, de las viviendas afectadas, el primer apoyo de 20 mil pesos.

En un video en redes sociales, Sheinbaum Pardo recordó que las familias recibirán dos apoyos económicos, además de despensas, y en caso que las viviendas se tengan que reconstruir entrará la Comisión Nacional de Vivienda.

Dijo que aún hay comunidades a las que aún no pueden acceder, "son localidades muy pequeñas, pero seguimos abriendo los caminos para poder llegar", en Veracruz aún hay nueve localidades que no se puede llegar por vehículo, pero sigue habiendo puentes aéreos.

En el caso de las escuelas afectadas, Sheinbaum aclaró que hay algunos planteles afectados, pero los niños no se quedarán sin clases pues habrá otras escuelas que los recibirán o se buscan inmuebles para que no pierdan clases.

"Vamos a seguir trabajando siempre por el bienestar del pueblo", y agradeció a la secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, SICT, CFE, a los trabajadores de los estados por seguir apoyando a las comunidades.

