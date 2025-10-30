Más Información

La presidenta informó que el gobierno federal fortalecerá los mecanismos de verificación del Registro Nacional de Profesionistas, luego de que se detectaran casos recientes de cédulas profesionales falsas utilizadas en trámites ante el Servicio de Administración Tributaria ().

“Se está haciendo un fortalecimiento de la seguridad de la para garantizar la identificación de la fotografía de manera digital", destacó.

Agregó: "Hubo algunos casos recientes de cédulas profesionales falsas que se encontraron en el SAT. Utilizaban el nombre de una persona conocida. De inmediato lo identificó el SAT y retiró el registro del RFC de una persona que quería registrarse con un nombre conocido y tenía otra fotografía”, explicó la Mandataria.

Sheinbaum detalló que, a partir de esta situación, se decidió reforzar los mecanismos de verificación digital, dado que la cédula profesional funciona como una identificación oficial.

“Si es una identificación oficial como la del , por ejemplo, se puede verificar con el INE. A petición del SAT, el INE puede confirmar si una fotografía corresponde o no a una persona, con base en convenios establecidos”, puntualizó.

La Presidenta subrayó que el objetivo es garantizar que la cédula profesional cuente con mayor y confiabilidad, especialmente en los procesos de autenticación de identidad en línea.

