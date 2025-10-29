Consejeros locales señalaron la importancia de que sigan operando los Organismos Públicos Locales ante la próxima reforma electoral, ya que eliminarlos implicaría un aumento de recursos materiales y humanos para el INE.

Como parte de las reuniones para escuchar a distintos sectores sobre la próxima reforma electoral, autoridades del INE dialogaron este miércoles con la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica A.C.

El coordinador regional de la red y consejero del OPL de Hidalgo, Uziel García, advirtió que con la desaparición de estos organismos los recursos del INE tendrían que aumentar, contrario a lo que se busca que es reducir costos.

Lee también Diputados y senadores chocan por cancelación de EU a rutas aéreas mexicanas; "medida autoritaria" y "herencia de AMLO", reviran

"¿Se tendrían ahorros si desaparecen los OPL y el INE organiza las elecciones locales? Uno de los argumentos, aunque falaces, de las propuestas de reforma para la desaparición de los OPLE, es el relativo a que se tendrían ahorros si la organización de las elecciones locales pasa a manos del INE", expuso.

No obstante, como lo han apuntado distintos especialistas, exconsejeros presidentes de este Instituto y la propia Presidenta Taddei, si los OPL desaparecieran y las elecciones locales quedaran en manos del INE, ésta tendría necesariamente que incrementar sus recursos humanos, materiales y financieros en cada uno de los estados, debido a que como actualmente está diseñado, no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además las federales", subrayó.

Lee también Vinculan a proceso a 3 presuntos integrantes del CJNG en Michoacán; portaban armas exclusivas del Ejército

Explicó que el INE tendría que sumar a sus 332 consejos, mil 571 consejos municipales y 638 consejos distritales locales, y la logística que esto implica en cada entidad.

El titular de la Unidad de Vinculación con los OPL, Pedro Chirinos, también respaldó la importancia de mantener estos organismos.

"No es lo mismo organizar una elección local que una elección federal. Las diferencias en los ámbitos políticos, ciudadanos, partidistas son multidimensionales. Dicen por ahí que no hay demócrata que se pueda jactar de serlo hasta que no organice una elección en tierra de cacique", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc