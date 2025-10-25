El INE rechazó un reciente ataque de ciberdelincuentes a sus servidores internos y garantizó la integridad, disponibilidad y seguridad de sus sistemas informáticos.

Ello después de una publicación difundida en la red social X, a través de la cuenta @ivillasenor, en la que se afirma que un grupo de ciberdelincuentes estaría ofreciendo acceso a servidores internos del Instituto Nacional Electoral (INE), vulnerando su red operativa y la integridad de sus sistemas informáticos.

El INE aclaró que el evento al que hace referencia corresponde a una incidencia registrada el año pasado, durante el periodo electoral, que fue atendida y contenida oportunamente.

Lee también Preocupa a Taddei procesos administrativos contra consejerías del INE; no es posible que por su voto sean investigados, advierte

Portal de INE. Foto: Especial

Las redes actuales del INE cuentan con autenticación multifactor (MFA) y otros controles de seguridad, fortalecidos a partir de esa fecha y que impiden el uso de accesos o credenciales previas.

En un tarjeta informativa se indica que hace dos meses se realizó una depuración total de las cuentas VPN activas, complementada con la implementación y activación del doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto, reforzando así los mecanismos de protección institucional.

"A la fecha, no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales. Las áreas técnicas de la Unidad Técnica de Sistema Informáticos (UTSI), en coordinación con la Dirección de Seguridad y Control Informático (DSCI) y el proveedor de ciberseguridad, mantienen una revisión preventiva y monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica".

Lee también TEPJF batea revisar proceso del Órgano Interno de Control del INE contra consejeros electorales; es improcedente, señala

Instituto Nacional Electoral. Foto: Archivo

Se sostuvo una sesión de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para definir las acciones de coordinación interinstitucional, así como una reunión técnica con el proveedor para analizar los supuestos datos publicados en la dark web.

"Hasta el momento, no se ha identificado información que pertenezca al INE ni evidencia que sustente las afirmaciones difundidas".

De forma paralela, el proveedor especializado en ciberseguridad realiza un análisis independiente sobre los materiales que circulan en la dark web, sin que hasta ahora se haya confirmado la veracidad de los datos o evidencia de intrusión.

De manera preventiva, un grupo de ingenieros se encuentra en oficinas centrales realizando verificaciones técnicas sobre la infraestructura de comunicaciones y los componentes de seguridad en el segmento de red reportado, a fin de descartar cualquier indicio de riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc