Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas
Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados
Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista
Planta de Mazda se queda en México, asegura Sheinbaum tras reunión con Masahiro Moro; hay potencial, afirma
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, compareció ayer ante el Senado. Defendió la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que los resultados hablan por sí solos. Pero ¿realmente ha mejorado este problema, que es uno de los que más le preocupa a los mexicanos? Ernesto López-Portillo, especialista en temas de seguridad, nos habla al respecto.
En otros temas:
La absolución del expresidente Álvaro Uribe y el cruce de acusaciones entre Donald Trump y Gustavo Petro agitan el tablero político en Colombia / OpenAI lanza Atlas, un navegador web con inteligencia artificial integrada que busca redefinir la forma en que interactuamos con internet.
