El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, compareció ayer ante el Senado. Defendió la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que los resultados hablan por sí solos. Pero ¿realmente ha mejorado este problema, que es uno de los que más le preocupa a los mexicanos? Ernesto López-Portillo, especialista en temas de seguridad, nos habla al respecto.

En otros temas:

La absolución del expresidente Álvaro Uribe y el cruce de acusaciones entre Donald Trump y Gustavo Petro agitan el tablero político en Colombia / OpenAI lanza Atlas, un navegador web con inteligencia artificial integrada que busca redefinir la forma en que interactuamos con internet.