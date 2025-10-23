Más Información

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas

Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados

Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista

Planta de Mazda se queda en México, asegura Sheinbaum tras reunión con Masahiro Moro; hay potencial, afirma

“Dios se la llevó, allá, con su papá”; despiden a Tiffany, víctima 32 de la explosión en Iztapalapa

Afinan las reglas para planes de Protección Civil de gaseras

Suspenden bombeo de agua en Tuxpan tras derrame

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, compareció ayer ante el Senado. Defendió la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que los resultados hablan por sí solos. Pero ¿realmente ha mejorado este problema, que es uno de los que más le preocupa a los mexicanos? Ernesto López-Portillo, especialista en temas de seguridad, nos habla al respecto.

En otros temas:

La absolución del expresidente Álvaro Uribe y el cruce de acusaciones entre Donald Trump y Gustavo Petro agitan el tablero político en Colombia / OpenAI lanza Atlas, un navegador web con inteligencia artificial integrada que busca redefinir la forma en que interactuamos con internet.

