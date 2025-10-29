Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que la reforma electoral es una exigencia de la ciudadanía e insistió en que se buscan reducir los costos de las elecciones.

Durante la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la reforma electoral en Baja California, Rodríguez insistió en tener una “mejor representación” y “un adecuado aprovechamiento de los recursos públicos”.

“Se preguntarán, ´¿por qué articular una Reforma Electoral?´. Porque es una exigencia de la propia ciudadanía contar con un instrumento democrático más justo, transparente y accesible, que vaya en sintonía con la nueva realidad política del país. Tenemos una ruta bien trazada para responder a las exigencias de la población y lograr un cambio de fondo”, declaró.

Aseguró que la Comisión Presidencial busca escuchar “en completa libertad” y “sin ninguna censura” los planteamientos y propuestas de especialistas en materia electoral, de académicos, políticos, de jóvenes, de organizaciones, de ciudadanos y de los otros sectores.

“Tener estas reuniones a lo largo y ancho del país nos permitirá construir, con todas las aportaciones, una iniciativa que exprese el sentir y las necesidades del pueblo de México”, refirió al insistir en que la reforma se construirá con la ciudadanía.

“¿Qué se pretende? Disminuir el costo de las elecciones; que exista una adecuada representación en las distintas fuerzas partidistas y que el acceso a la justicia electoral sea mucho más eficaz, a fin de evitar inequidad en las contiendas electorales”, expuso junto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

La gobernadora dijo que la construcción de la reforma electoral da la oportunidad de analizar todos los temas que dan forma a la vida democrática, como el financiamiento de los partidos, la representación proporcional, la autonomía de los órganos electorales y la participación ciudadana.

“Una democracia sólida se crea escuchando, dialogando y sumando ideas”, declaró.

Rosa Icela Rodríguez y Marina del Pilar en audiencia pública de la Comisión Presidencial para la reforma electoral en Baja California este miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: Especial

