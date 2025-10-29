La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a la empresa Grupo Enserss de México, S.A. de C.V. con una multa de 651 mil 420 pesos y una inhabilitación por 12 meses por haber proporcionado información falsa en una licitación de un servicio de mantenimiento preventivo de equipo médico para unidades del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato.

En un comunicado, la dependencia federal detalló que durante la revisión del procedimiento licitador, se comprobó que una carta de recomendación presentada por la empresa fue desconocida por su presunto emisor.

Indicó que la notificación de la sanción se realizó el pasado 20 de octubre y su publicación aparece hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que la empresa ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

"Las medidas se emitieron conforme a la Ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta", declaró.

La Secretaría indicó que la empresa cuenta con el derecho de impugnar la resolución, sin embargo, advirtió que en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

"Con acciones como esta, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las contrataciones públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias", agregó.

