Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

La mañanera de Sheinbaum, 6 de noviembre, minuto a minuto

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

El periodista Ciro Gómez Leyva compartió a través de sus redes sociales que ya fue identificado el asesino material de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con los datos proporcionados por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, durante una entrevista en el programa “Por La Mañana”, el presunto responsable responde al nombre de Víctor Manuel, un joven de 17 años, originario del municipio de Paracho.

