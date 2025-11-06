Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Más Información
Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura
El periodista Ciro Gómez Leyva compartió a través de sus redes sociales que ya fue identificado el asesino material de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.
De acuerdo con los datos proporcionados por el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, durante una entrevista en el programa “Por La Mañana”, el presunto responsable responde al nombre de Víctor Manuel, un joven de 17 años, originario del municipio de Paracho.
