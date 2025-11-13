Más Información
"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas
Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp
Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"
Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice
UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda
A 210 días de la realización de la Copa FIFA 2026, se presentó al cuerpo diplomático acreditado en México las acciones y protocolos realizados para este evento deportivo.
En representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, participó en la inauguración de la Primera Sesión para Embajadas sobre el Mundial 2026 en México.
Funcionarios del Gobierno de México y de la FIFA destacaron el trabajo para garantizar "el éxito de este gran evento".
Lee también CNTE amaga con entorpecer el Mundial 2026; maestros piden escuchar sus demandas
Diplomáticos de países como Cuba celebraron esta primera sesión: "¡Será un honor que México reciba este magno evento empezando en la CDMX!".
En este evento participó Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la FIFA, y Jurgen Mainka, director de FIFA México.
Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]