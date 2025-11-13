Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

A 210 días de la realización de la , se presentó al cuerpo diplomático acreditado en México las acciones y protocolos realizados para este evento deportivo.

En representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, participó en la inauguración de la sobre el Mundial 2026 en México.

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, participó en la inauguración de la Primera Sesión para Embajadas sobre el Mundial 2026 en México este jueves 13 de noviembre de 2025. Foto: Especial
El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, participó en la inauguración de la Primera Sesión para Embajadas sobre el Mundial 2026 en México este jueves 13 de noviembre de 2025. Foto: Especial

Funcionarios del Gobierno de México y de la FIFA destacaron el trabajo para garantizar "el éxito de este gran evento".

Diplomáticos de países como Cuba celebraron esta primera sesión: "¡Será un honor que México reciba este magno evento empezando en la CDMX!".

En este evento participó Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la FIFA, y Jurgen Mainka, director de FIFA México.

