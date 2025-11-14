El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, destacó la cooperación que existe entre México y Estados Unidos, descartó que el gobierno de Donald Trump vaya a enviar fuerzas a México para combatir a los cárteles de la droga y ofreció ayuda “de todo tipo”, pero también llamó a las autoridades mexicanas a “pedirla”.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Hamilton, Canadá, donde participó en la cumbre del G7, Rubio fue cuestionado el miércoles sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, el pasado 1 de noviembre, y sobre la ayuda que puede brindar Estados Unidos contra los cárteles.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, respondió Rubio.

Su respuesta marca un cambio de tono respecto a declaraciones previas del presidente Donald Trump, quien en el pasado advirtió sobre la posibilidad de “bombardear” a los cárteles del narcotráfico.

“El nivel de cooperación entre Estados Unidos y México hoy en día es el más alto de la historia, está creciendo y es positivo, impulsado por lo que piden, lo que necesitan y para ayudarlos a mejorar sus propias capacidades si nos lo solicitan. Y en algunos casos lo han hecho; en otros, ya cuentan con esas capacidades”, indicó Rubio. El secretario de Estado aseguró que “tenemos una excelente relación” con México. “Hemos logrado avances increíbles en los primeros 10 meses de este año”, aunque reconoció que se trata de un problema de larga data y que “tomará tiempo ver progresos tangibles”. En algunos casos, ya los hemos visto. Por ejemplo, estamos logrando extradiciones más rápido que nunca; no siempre, pero sí en muchos casos. Así que no tenemos quejas sobre el nivel de cooperación que hemos recibido de México, y el trabajo que estamos realizando con ellos es histórico”, dijo.

Marco Rubio advirtió que los cárteles de la droga, en México y otros países de América Latina, “son muy poderosos. Que no tengan una motivación ideológica no significa que no sean terroristas. No hace falta ser ideológico para ser terrorista. Y son terroristas porque, en muchos casos, poseen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los Estados”, argumentó.

En el vecino México, insistió, “existen zonas del país que, francamente, están controladas por estos cárteles, que son más poderosos que las fuerzas del orden locales e incluso que las fuerzas nacionales. Por lo tanto, esto representa una preocupación en todo el hemisferio”.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos defendió, en ese sentido, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Los cárteles, reafirmó, son “el problema endémico más grave en la región. No se trata solo de organizaciones criminales, sino de organizaciones terroristas, pues amenazan la viabilidad y las capacidades de los Estados nación”. Redacción