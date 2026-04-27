El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó este lunes de la detención de "El Jardinero" en Nayarit.

De acuerdo con comunicado, la operación planeada de su captura fue desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales, lograron la captura de quien sonaba como uno de los sucesores de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho".

¿Quién es "El Jardinero"?

Nacido en Huetamo, Audias Flores Silva se desempeñó como jefe de seguridad del abatido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho”, en donde después se hizo cargo del estado de Nayarit como responsable de la producción y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

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Según autoridades mexicanas, “El Jardinero” se movía entre los estados de Jalisco y Nayarit, con el manejo de narcolaboratorios para la producción de metanfetaminas.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) advierte que a Flores Silva también se le identifica con los alias de “Comandante”, “Gabriel Raigosa Plascencia”, “El Bravo 2”, “Audi” o “Mata Jefes”.

En su portal, la agencia estadounidense señala que se le busca por delitos federales como conspiración para distribuir cocaína o heroína para su importación a Estados Unidos.

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De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, "El Jardinero" controlaba las actividades ilícitas en gran parte del Pacífico mexicano, donde se encuentran puertos importantes que conectan con Asia, como Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Flores Silva ya había sido detenido en dos ocasiones, durante la primera, estuvo recluido en EU, donde cumplió una condena por tráfico de estupefacientes.

Luego de su liberación y regreso al país, en 2016 fue nuevamente detenido por el asesinato de 15 elementos de la Fuerza Única en el pueblo de Soyatlán, Jalisco; sin embargo, tres años después salió de la cárcel tras revertir las imputaciones en su contra.

Con información de Manuel Espino

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