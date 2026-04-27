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Elementos de la Secretaría de Marina (), en coordinación con otras autoridades interceptaron y aseguraron una embarcación menor, detuvieron a seis personas de Ecuador y Guatemala, que transportaban 18 bultos con 904 kilos de cocaína, al noroeste de Puerto Chiapas.

Esta acción se efectuó tras realizar el seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima, donde se detectó una embarcación con tres motores fuera de borda que realizaba movimientos no propios de la navegación civil, por lo cual, se ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptación en altamar.

Autoridades federales detienen a seis extranjeros; aseguran cerca de una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas. Foto: Especial.
Autoridades federales detienen a seis extranjeros; aseguran cerca de una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas. Foto: Especial.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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Esto representa una afectación de y evita que miles de dosis de esa droga lleguen a las calles.

Autoridades federales detienen a seis extranjeros; aseguran cerca de una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas. Foto: Especial.
Autoridades federales detienen a seis extranjeros; aseguran cerca de una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas. Foto: Especial.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana () y Fiscalía General de la República (FGR).

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

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dmrr/apr

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