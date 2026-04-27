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Tras el atentado este fin de semana contra el presidente de Estados Unidos, , durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, la presidenta condenó el hecho y aseguró que la democracia es forma de resolver las diferencias.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que México fue el primer país en mostrar su solidaridad con el mandatario estadounidense.

La Mandataria federal afirmó en que nunca se puede apoyar un acto violento.

“Debemos estar en contra siempre de la violencia, y más la violencia política para resolver problemas. La democracia es forma de resolver las diferencias que pueda haber.

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“Entonces no podemos nunca apoyar un y por eso fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad, diciendo que bueno que está bien el presidente de Trump y su esposa y condenamos este tipo de violencia”, comentó.

En la noche del sábado 25 de abril, los asistentes a la , fueron desalojados tras escucharse disparos después del discurso de bienvenida. Donald Trump estaba sentado junto a su esposa Melania, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos.

Según las autoridades, un "tirador solitario", identificado como , de 31 años, forzó un control de seguridad en el vestíbulo del hotel, justo a las puertas del salón de baile donde se celebraba la cena, hacia las 20:36 horas.

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