Tras el atentado este fin de semana contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el hecho y aseguró que la democracia es forma de resolver las diferencias.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que México fue el primer país en mostrar su solidaridad con el mandatario estadounidense.

La Mandataria federal afirmó en Palacio Nacional que nunca se puede apoyar un acto violento.

“Debemos estar en contra siempre de la violencia, y más la violencia política para resolver problemas. La democracia es forma de resolver las diferencias que pueda haber.

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“Entonces no podemos nunca apoyar un acto violento y por eso fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad, diciendo que bueno que está bien el presidente de Trump y su esposa y condenamos este tipo de violencia”, comentó.

En la noche del sábado 25 de abril, los asistentes a la cena de corresponsales en Washington DC, fueron desalojados tras escucharse disparos después del discurso de bienvenida. Donald Trump estaba sentado junto a su esposa Melania, el vicepresidente JD Vance y otros altos cargos.

Según las autoridades, un "tirador solitario", identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, forzó un control de seguridad en el vestíbulo del hotel, justo a las puertas del salón de baile donde se celebraba la cena, hacia las 20:36 horas.

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