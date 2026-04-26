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Washington, 26 abr.- El presidente de EU, , dijo este domingo en una entrevista que "no estaba preocupado" cuando se enteró del tiroteo que obligó a evacuarlo a él y varios miembros de su Gabinete cuando cenaban en un evento de gala celebrado en la víspera en Washington.

"No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", aseguró Trump en una entrevista con el programa '60 minutos' de la cadena CBS.

Trump también comentó la reacción de la primera dama, , que se encontraba junto a él en la mesa presidencial del evento cuando se escucharon los disparos y la gente que se encontraba en el salón de baile del hotel Hilton comenzó a ponerse a resguardo bajo las mesas.

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"A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría cuando tienes una situación así? En ese momento, creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que una bandeja", explicó Trump, que dijo que al principio pensó que el revuelo se debía a que se había caído una bandeja.

El republicano aseguró que la primera dama "parecía muy molesta por lo que acababa de suceder" y que es una mujer "muy fuerte e inteligente".

"Yo he pasado por esto antes un par de veces, y ella a este extremo, no. Lo manejó muy bien", dijo.

El presidente también habló sobre su primera reacción cuando se empezó a desplegar el Servicio Secreto en la sala de baile.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington. Foto: Tom Brenner/AP
El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington. Foto: Tom Brenner/AP

"Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema malo, un problema diferente", aseguró a '60 minutos'.

Trump también se molestó con la periodista que le hizo la entrevista, Norah O'Donnell, cuando ella leyó parte del manifiesto que escribió Cole Allen, el hombre que, armado con una escopeta y cuchillos, aparentemente trató de asaltar a Trump y otros miembros del Gabinete.

O'Donnell, leyó "Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes", un fragmento que aparentemente hace referencia a Trump y a su supuesta implicación en la trama del pedófilo Jeffrey Epstein.

"Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible", replicó Trump.

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"Yo no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma. Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado", argumentó.

Al ser preguntado si el incidente, que se produjo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), va a mejorar su tirante relación con la prensa, el republicano subrayó que mantiene muchas diferencias con los medios.

"No estamos de acuerdo en muchos temas, hablamos de crimen. Soy muy firme en el tema del crimen. Parece que la prensa no lo es. No es tanto la prensa. Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo", explicó Trump, que insistió en que quiere volver a celebrar la cena en 30 días y prometió que el evento tendrá "aún más seguridad".

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