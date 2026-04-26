Maryfer Centeno analiza reacción de Donald Trump tras ser desalojado de La Casa Blanca; "su rostro no refleja miedo", dice

Este sábado 25 de abril se presentó un incidente de tiroteo al interior de la Casa Blanca, mientras se llevaba a cabo la cena de gala anual de la Asociación de Corresponsales en el hotel Hilton ubicado en Washington D.C. en Estados Unidos, el cual fue cancelado y será reprogramado.

Durante la reunión estuvieron presentes el presidente Donald Trump, su esposa Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, además de otros altos cargos, políticos y periodistas, quienes al momento del ataque se ocultaron debajo de las mesas del salón.

El sospechoso del tiroteo, quien portaba armas de fuego y cuchillos, fue sometido en el momento por agentes de seguridad. Más tarde fue identificado como Cole Thomas Allen de 31 años, un profesor destacado y desarrollador de videojuegos originario de Torrence en California, quien buscaba atacar al mandatario.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: Mandel Ngan / AFP

Maryfer Centeno analiza comportamiento de Donald Trump en tiroteo

La perito grafóloga, conocida por analizar el lenguaje corporal de las figuras públicas en redes, explicó que el rostro del presidente Donald Trump se mantuvo sereno en todo momento y "sin un ápice de miedo", luego de que Servicio Secreto le pidiera desalojar el recinto.

"El rostro no solamente no refleja miedo, sino que se mantiene en un estado de hipervigilancia", detalló Centeno. De acuerdo con la creadora de contenido, el comportamiento del mandatario le permitió reaccionar y sobrellevar en tenso momento.

Esta ausencia de pánico le permitió manejar adecuadamente la situación, pues de manera calmada detuvo su diálogo con los asistentes y se dispuso a identificar la fuente del caos. "Se mantiene fuerte, lo hace de la forma más rápida posible", advierte.

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No obstante, la especialista en grafoscopia explicó que la preocupación de los agentes del Servicio Secreto fue notoria en sus expresiones faciales. Por su parte, el mandatario en la red de Truth Social reconoció al Servicio Secreto, elogiando su respuesta al actuar con rapidez y valentía.

La analista explicó que, en situaciones de riesgo, el cuerpo tiene dos opciones, la primera sería mantenerse paralizado y la segunda es la huida inmediata de la fuente de peligro. "Lo que hace Donald Trump es mantenerse firme... parece ser que lo que siente es una gran seguridad", insta.

"No vemos un miedo genuino, no vemos ni siquiera un rostro de confusión, lo que vemos es una persona que lo que hace es mantener el contacto visual y mantenerse fuerte", recalcó la especialista, refiriéndose al carácter sereno del presidente y su postura resistente.

Donald Trump: ¿un hombre de acero?

En julio 2024, durante un mitin político en Pensilvania, Estados Unidos, el entonces candidato presidencial también fue víctima de un ataque directo. La bala, disparada por el tirador Thomas Matthew Crooks desde un tejado cercano, rozó la oreja derecha de Trump, hiriéndolo levemente.

No obstante, lejos de entrar en pánico, luego del disparo Trump se levanta para luego izar el puño de manera desafiante.

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