En el marco de los trabajos de la organización de la , el gobierno de México llamó a las juventudes a sumarse a estas actividades a través del programa .

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, anunció el programa Jóvenes Embajadores en el Mundial “ser parte del juego también es construir el futuro”.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 18 de noviembre en Palacio Nacional, Bolaños explicó que se contempla la participación de 5 mil beneficiarios y beneficiarias de Jóvenes Construyendo el Futuro en instituciones públicas para realizar diversas actividades como deportivas, culturales y turísticas.

El registro comenzará en abril de 2026 y se tiene prevista la participación de las juventudes en un periodo de tres meses: “Tendrán la posibilidad de continuar con sus capacitaciones en el programa.(...) Van a recibir el salario mínimo y su inscripción en el ”.

Podrán registrarse en la página oficial del Programa: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

apr

