Más Información

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Sheinbaum firmará hoy con empresarios renovación del Pacic; canasta básica permanecerá en 910 pesos, adelanta

Sheinbaum firmará hoy con empresarios renovación del Pacic; canasta básica permanecerá en 910 pesos, adelanta

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Subsidios mantienen sobre la vía al Tren Maya

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Caída de Cloudflare: De X a Moody’s y League of Legends, los afectados por fallas en proveedor de internet

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

La presidenta confirmó este martes que el expresidente Andrés Manuel López Obrador publicará un nuevo libro “pronto” y este año, aunque aclaró que no tiene información sobre una posible gira nacional para presentarlo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la próxima obra del exmandatario.

Sheinbaum respondió que sí ha recibido comentarios sobre su próxima publicación, pero que desconoce la fecha exacta del lanzamiento.

Lee también

“Primero, sí es cierto que ya va a salir su libro pronto, eso sí nos platicaron”, señaló.

—¿Cuándo?, se le preguntó.

“No sé, no sé exactamente. Lo que sí sé es que sale este año su libro”, respondió.

La presidenta explicó, en tono distendido, que la información le llegó de manera indirecta:

Lee también

“¿Quién me platicó? Un pajarito, no… la esposa del Presidente López Obrador, Beatriz, le platico a una amiga, y una amiga platicó. Así fue, la amiga de la amiga”, dijo entre risas.

Sobre el contenido del libro, apuntó que solo conoce algunos temas generales: “Sabemos que tiene que ver con el humanismo mexicano y la grandeza cultural de México, pero no sabemos nada más”, afirmó.

Asimismo, aclaró que en las conversaciones informales donde se mencionó la próxima publicación no se habló de una gira por el país para promover el libro.

“Tampoco nos dijeron que fuera a hacer un recorrido”, puntualizó, antes de enviar un saludo a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del exmandatario. El libro será la primera obra de López Obrador publicada tras dejar la presidencia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]