La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vio positivo un diálogo de Estados Unidos con Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que "podría haber discusiones" con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que somos un país que busca siempre la paz.

“Ojalá, ojalá, nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos. No estamos a favor de invasiones, entonces que se dé un (diálogo).

“Lo que pueda siempre ayudar, México, ahí vamos a estar, que se dé un diálogo siempre, hay que buscar el diálogo y la paz en todos lados”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que "podría haber discusiones" con el gobernante venezolano "porque Venezuela quiere hablar" en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe.

"Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar", declaró el mandatario a la prensa desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

El Presidente estadounidense no precisó la fecha de las conversaciones ni quién se encargaría de ellas, además de insistir en que es Venezuela quien "quisiera hablar", aunque él no sabe de qué se trata.

