La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gobierno mexicano mantiene conversaciones permanentes con autoridades de Estados Unidos luego de que el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) revocó la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas y ordenó suspender todos los servicios combinados hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En conferencia de prensa, la Mandataria confirmó que un equipo mexicano viajó el lunes a Washington para sostener una reunión con el Departamento de Transporte, en la que se expusieron los planteamientos del Gobierno de México frente a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump.

“Hay reuniones con el Departamento de Transporte del gobierno de los Estados Unidos”, dijo Sheinbaum, al ser cuestionada sobre los avances tras la cancelación de rutas y la presunta exigencia de devolver slots a aerolíneas estadounidenses.

Lee también Marcha de la Generación Z en CDMX: videos exhiben los momentos más tensos de la protesta

La Presidenta explicó que el gobierno mexicano enfatizó ante las autoridades estadounidenses que la Zona Metropolitana del Valle de México cuenta con dos aeropuertos principales —el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el AIFA— y que es responsabilidad del Estado mexicano impulsar ambos como parte de un sistema integrado.

“Lo que nosotros queremos es que los dos aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema… Es muy importante que ellos reconozcan la importancia de impulsar los dos aeropuertos también con sus líneas aéreas estadounidenses”, señaló.

Sheinbaum indicó que el DOT mostró sensibilidad ante este planteamiento y que en semanas previas ya se había realizado una nueva distribución de slots, otorgando espacios a aerolíneas estadounidenses dentro de un marco de competitividad.

Adelantó que el próximo año entrará en operación un sistema digital avanzado de gestión de slots en el AICM, lo que permitirá mayor competencia y orden en la distribución entre aerolíneas nacionales y extranjeras, conforme a los acuerdos firmados con EU y otros países.

Lee también Inician pruebas de electrificación en tren al AIFA

Respecto a la carga aérea, la Presidenta comentó que se reunió personalmente con las empresas del sector para conocer sus necesidades. “Hay algunas cosas de aduanas que hay que mejorar y otros temas que plantearon. Vamos a acompañarlos en este proceso”, afirmó.

Pese a las restricciones impuestas por Washington, Sheinbaum aseguró que existe “buen ambiente” en las negociaciones y que las pláticas continuarán durante varias semanas con el objetivo de llegar a un acuerdo que garantice el funcionamiento del sistema aeroportuario mexicano y el cumplimiento de los compromisos bilaterales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr