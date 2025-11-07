Tultepec, Méx.— Los trabajos de construcción de la obra física en la estación Teyahualco del Tren México-AIFA concluyeron. Ahora falta el equipamiento de instalaciones eléctricas en el sitio que más retraso tenía de las seis estaciones intermedias que conforman el proyecto ferroviario.

La estructura ya está pintada, con el mármol colocado, así como con los paneles multiperforados instalados y las escaleras construidas para el ascenso y descenso de las personas que lo utilicen, ya sea para viajar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o en dirección a Buenavista, en la Ciudad de México.

En la zona de andenes se observa que todo el piso fue colocado y las señaléticas con letreros que dicen Estación Teyahualco, Dirección AIFA y Dirección Buenavista; mientras que en la parte alta hay trabajadores con andamios afinando detalles para las oficinas que serán para la jefatura de estación.

Teyahualco es la tercera estación del Tren México-AIFA y su edificación fue frenada en tres ocasiones por pobladores de Tultepec, quienes exigieron a las autoridades indemnizaciones por negocios que se fueron a la quiebra por falta de clientes, calles dañadas, falta de drenaje y por daños estructurales en las casas.

Fue a finales de julio de este año que funcionarios y habitantes del ejido de Teyahualco alcanzaron un acuerdo para retomar la obra.