A 205 días del Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Mundial Social, que incluye una serie de actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas a los mexicanos y los visitantes internacionales.

Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, informó que el objetivo del Gobierno de México es llevar el fútbol a todo el territorio nacional por medio de torneos y hasta `cascaritas´en comunidades.

En conferencia de prensa presidencial, Gabriela Cuevas afirmó que el Mundial Social que impulsa el gobierno federal pone a la población al centro del trabajo rumbo a la Copa del Mundo.

Actividades en México por el Mundial 2026

Detalló que se realizarán 177 fiestas México 2026 y a través de la aplicación "Conoce México", se podrán conocer hasta 5 mil actividades que se desarrollarán en todo territorio nacional.

"Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional, que los balones rueden más allá de las canchas y se convierten en mundialitos, torneos y hasta `cascaritas´ en las comunidades.

"Que vivamos la pasión de los estadios en las plazas públicas con la transmisión gratuita de los partidos que el juego y la pelota, que han sido parte de nuestra historia lleguen a los patios escolares", dijo.

Gabriela Cuevas indicó que estos 205 días también son ocasión para transformar un gran evento en activación física y cuidado de la salud y para mostrar nuestra grandeza cultural al mundo entero desde los museos y sitios arqueológicos hasta la cocina que también es reconocida por la UNESCO.

Señaló que también se busca diseñar e implementar nuevas estrategias para alcanzar la meta establecida en el Plan México y lograr que nuestro país se coloque entre los cinco más visitados para consolidar un legado que fortalece la infraestructura y las políticas de todo nuestro país en el corto mediano y largo plazo.

"El Mundial México 2026 nos convoca a todas y todos a todos los gobiernos a todas las mexicanas y mexicanos a la iniciativa privada y seguiremos compartiendo esta iniciativa, porque ese es el mandato a nuestra Presidenta construir una celebración incluyente que lleva el fútbol a todos los barrios colonias y pueblos de México", agregó.

Van por restaurar canchas de futbol

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó la suma de esfuerzos de las dependencias para la organización del Mundial, así como el contacto de los tres niveles de gobierno.

Reiteró el rescate de espacios públicos, la restauración de canchas de futbol en todo el país y la elaboración de murales.

“Nos hemos planteado la meta de más de 4 mil canchas y espacios recuperados en las diferentes entidades, porque sabemos que el futbol es un deporte que apasiona a la mayoría de los mexicanos y mexicanas (...)”, dijo la titular de la Segob.

